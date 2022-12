28-12-2022 17:00

L’ultima gara del 2022, che ha regalato all’Olimpia Milano scudetto e Coppa Italia, sarà contro il Valencia nel 16^ turno di Eurolega.

Dopo aver battuto Stella Rossa e AS Monaco, le ‘Scarpette Rosse’ puntano al tris per sognare di rientrare in quella zona playoff agganciata dagli spagnoli di coach Mumbru: “Ogni partita in questa competizione è importante, a maggior ragione dopo due vittorie consecutive che cercheremo di ‘prolungare’. Ancora una volta l’apporto del pubblico sarà importante, alla pari dell’attenzione ai rimbalzi che ha deciso il derby contro Varese: loro puntano sugli esterni e sul talento ‘atipico’ di Bojan Dubljevic, proveremo a fare il nostro meglio” spiega Ettore Messina.

Fa da eco Davon Hall: “Veniamo da due buone vittorie in Eurolega, sta a noi affrontare una partita alla volta, un possesso alla volta per 40′; sarà una gara molto dura, perché il Valencia ha senz’altro grande fiducia dopo aver battuto il Barcellona”.