Eurolega, Messina: "Il CSKA è una forte candidata al titolo"

Riparte l’Eurolega e l’Olimpia Milano vuole ripetere il cammino europeo dello scorso anno, provando una volta arrivata tra le prime quattro ad alzare il trofeo che manca dal 1988. I ragazzi di Messina dovranno vedersela con il CSKA di Mosca alla prima.

Queste le parole del tecnico dell’Olimpia: “Il CSKA come ogni anno è una forte candidata al titolo europeo, basti pensare che ha raggiunto le Final Four, perdendo di misura la semifinale contro la squadra che ha vinto il titolo. Ha aggiunto campioni come Alexey Shved e Marius Grigonis, oltre ad aver recuperato Nikola Milutinov, il perno del gioco difensivo. Chiaramente, è una partita molto difficile, è molto bello ricominciare a giocare in un’EuroLeague in cui cui speriamo di riuscire al competere al livello che desideriamo”, ha concluso Messina.

OMNISPORT | 29-09-2021 17:20