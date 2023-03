Eurolega, Messina stimola l'orgoglio dell'Olimpia: "Facciamoci valere contro la capolista"

Il coach di Milano: "Dimostriamo contro la squadra migliore del torneo che non valiamo quel posto in classifica".

02-03-2023 20:38

Al Forum, già espugnato in otto circostanze in quest’Eurolega, domani arriva l’Olympiacos primo della classe con due lunghezze di vantaggio su Barcellona e Real Madrid, quest’ultimo con una partita in meno giocata.

Ettore Messina sa che la qualificazione playoff non è possibile, ma si concentra sui singolo 40′: “Sfideremo quella che è stata la migliore squadra del torneo, grazie a un sistema di gioco che ne esalta la coesione e le doti dei singoli cestisti; la loro difesa è forte e aggressiva e ci sono movimenti continui in attacco sia di uomini sia di palla. E’ la chance per dimostrare di essere all’altezza dei migliori: le nostre qualità sono migliori della nostra classifica. Aggiungerà interesse emotivo alla sfida poter salutare un campione come Vlado Micov, che si è ritirato”.

Sarò una partita speciale per il gm delle Scarpette Rosse Stavropoulos, per 19 anni all’Olympiacos, con cui ha alzato due volte l’Eurolega: militava nei greci Kyle Hines.

Nell’ultimo impegno europeo i milanesi hanno sconfitto il Panathinaikos, mentre i primi della classe si sono imposti a Valencia: sarà proprio la trasferta spagnola a costituire gli impegni della settimana ventura, assieme alla gara casalinga contro il Partizan.