Eurolega, non si riscatta nemmeno la Virtus: terzo ko di fila

02-12-2022 20:21

L’Italia in Eurolega non va. Dopo la settima sconfitta consecutiva dell’Olimpia Milano, questa sera è arrivato anche il terzo ko di fila per la Virtus Bologna. Belinelli e compagni hanno perso 83-74 contro la Stella Rossa, nonostante un ottimo inizio di partita.

Un po’ di rimpianto per i ragazzi di Scariolo infatti, che non sono riuscite a ritornare davanti dopo aver condotto per 15’ avendo toccato anche il +10 sul 13-23. Nel secondo quarto, la sfida cambia completamente, con i padroni di casa più incisivi in attacco e solidi in difesa. Gli ospiti non riescono quasi mai a reagire veramente, facendosi mettere sotto dai padroni di casa.

Il protagonista assoluto della serata è stato senza ombra di dubbio Onjen Dobric, che ha rubato la scena agli altri con 20 punti segnati. Molto bene anche Luca Vildoza, che ha concluso con 16 punti il match. Per gli emiliani, invece, 15 punti di Mam Jaiteh ed 11 equamente divisi tra Nico Mannion e Jordan Mickey.

Come detto poc’anzi, è il terzo ko di fila per la Virtus di Scariolo, che scivola a 4-7 di record, lo stesso del Partizan. I serbi, invece, sono ad una partita di distanza dalla zona playoff occupata da Baskonia ed Efes.