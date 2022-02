Eurolega: Olimpia Milano battuta dall'Olympiakos

24-02-2022 22:59

Battuta d’arresto per l’AX Armani Exchange Milano che dopo le vittorie contro Zalgiris e Baskonia viene battuta per 67-58 dall’Olympiakos Pireo nel match della ventisettesima giornata di Eurolega ma rimane al terzo posto proprio davanti ai greci.

Con un parziale di 9-1 l’Olimpia chiude sul 15-7 il primo quarto, nel secondo i ragazzi di Messina arrivano a 10 lunghezze di vantaggio ma nel finale subiscono un parziale di 0-8 che li manda all’intervallo lungo sul +2, 27-25.

Altro allungo sul +8 nel terzo quarto, chiuso sul 43-39, ma negli ultimi dieci minuti l’Olympiakos segna 28 punti, decisivo il parziale di 18-3 che porta i greci avanti 66-53 a 1’44” dalla conclusione. Per i greci 16 punti ciascuno per Kostas Sloukas e Sasha Vezenkov, per Milano 15 punti di Devon Hall.

Questi i risultati delle altre partite di giornata, tra le quali spicca la sconfitta del Real Madrid, secondo in classifica, con soli 47 punti all’attivo contro lo Zalgiris Kaunas: Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv 109-77, Zalgiris Kaunas-Real Madrid 68-47, Asvel Villeurbanne-Alba Berlino 80-82.

