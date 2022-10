20-10-2022 19:14

L’Eurolega preme sull’acceleratore e tra oggi e domani assolve il quarto impegno del suo calendario: la coppia italiana, protagonista della Finale Scudetto, è in campo stasera e per entrambe c’è la seconda trasferta della settimana.

L’Olimpia Milano punta alla terza vittoria in trasferta

Dopo aver messo sotto Asvel e Partizan Belgrado a domicilio, le Scarpette Rosse cercano di stabilizzarsi nei quartieri alti battendo il Bayern Monaco: l’Olimpia Milano ha perso sinora solo una partita e proprio contro una squadra tedesca, l’Alba Berlino corsara al Forum 74-80.

L’allenatore dei bavaresi, sconfitti nell’ultima partita dal Barcellona 73-84, è l’italiano Andrea Trincheri, tre volte Campione di Germania col Bamberg e protagonista in Serie A con Cantù: tra i milanesi sono ancora indisponibili Baldasso, Datome e Mitrou-Long.

Il totem Obradovic ospita a Belgrado la Virtus Bologna

Situazione opposta in quel di Bologna: le ‘VU’ nere, ancora senza Shengelia, hanno vinto solamente una partita e proprio contro il Bayern Monaco e due giorni fa hanno perso amaramente in Lituania, cedendo in volata allo Zalgiris dopo l’avvio condotto con piglio.

E’ la crescita in termini di esperienza e di fisicità durante le stesse gare l’obiettivo europeo della Virtus Bologna, che disputa la massima competizione continentale dopo 14 anni: reggere l’urto dell’arena di Belgrado e delle trappole tattiche di Obradovic, considerato l’icona del torneo per le 9 vittorie conquistate, sarebbe una bella iniezione al morale.

Eurolega, le gare della 4^ giornata: oggi tocca al Barcellona

La caccia all’Efes bicampione in carica è cominciata, ma è troppo presto per stilare la griglia delle favorite: oltre ai turchi diretti da Ergin Ataman nutrono grandi ambizioni le spagnole Barcellona (prima nella scorsa stagione regolare) e Real Madrid (finalista), ma fare bene nel corso del cammino potrebbe mutare lo status di qualche outsider, compresa Milano.

Questo è il programma odierno

Zalgiris-Barcellona

Fenerbahce-Valencia

Maccabi-Asvel

Partizan-Virtus

Bayern-Olimpia Milano

Questa la classifica dopo tre ‘Round’:

Fenerbahce, Alba, Baskonia, Olympiacos 3-0 Olimpia, Monaco, Barcellona, Maccabi 2-1 Efes, Real, Zalgiris, Valencia, Virtus, Asvel, Panathinaikos 1-2 Partizan, Bayern, Stella Rossa 0-3