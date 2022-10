Eurolega, Partizan-Milano: ennesima sfida tra Messina e Obradovic

18-10-2022 14:58

Doppio impegno per l’Olimpia Milano, impegnata prima questa sera a Belgrado e poi a Monaco.

Per l’Olimpia è la prima di tre trasferte consecutive, contro una squadra che non affronta da un decennio, in un’arena gremita e dopo la sconfitta al supplementare contro l’Alba Berlino dopo una vana rimonta da meno 17.

Così Ettore Messina ha presentato il match: “Per noi si tratta intanto dell’opportunità di riabbracciare due giocatori che ci hanno dato molto in passato come Kevin Punter e Zach LeDay. Ovviamente, abbiamo il massimo rispetto per il Partizan e per Coach Obradovic per cui sappiamo che ci attende una partita molto difficile in cui difendere bene contro le loro penetrazioni e proteggerci contro la loro transizione offensiva sarà un fattore chiave. Altro elemento importante sarà la nostra capacità di adattarci ad un ambiente che sarà molto caldo”.

Sarà anche una sfida tra due coach di riferimento in Europa Messina e Obradovic. I due contano attualmente 863 partite allenate in EuroLeague. Nessuno ha allenato più partite di Obradovic (456) e Messina (407) e nessuno ha vinto più partite (313) di Obradovic.

Solo 25 sono stati gli scontri diretti tra i due considerando tutte le competizioni (14-11 il bilancio per Obradovic): negli ultimi due anni, non ci sono stati confronti. Quello di Belgrado sarà quindi il 26°.