Eurolega: prima trasferta per la Virtus Bologna a Kaunas

18-10-2022 11:16

La squadra di coach Scariolo scende in campo questa sera alle 19 alla Zalgirio Arena di Kaunas per la sfida contro lo Zalgiris, prima trasferta di Eurolega per le Vnere dopo i due match disputati a Bologna contro Monaco e Bayern Monaco.

Il match di questa sera a Kaunas è molto importante soprattutto per cercare di dare e trovare una continuità di risultati. Dopo la trasferta in Lituania di oggi, Bologna affronterà quella in Serbia, a Belgrado, dove giovedì sera, sarà ospite del Partizan.

Sergio Scariolo, che deve rinunciare ai soliti lungodegenti Shengelia e Abass, presenta così la settimana bianconera.

“Il calendario ci mette di fronte alla prima settimana di trasferte. Come accadrà spesso nel corso della stagione, entrambe le squadre avranno un giorno per preparare la partita. È importante essere mentalmente pronti a competere fin dall’inizio. Alcuni dei nostri giocatori conoscono l’ambiente della Zalgiris Arena, che spingerà i lituani con tutte le sua forze. Dobbiamo essere concentrati sulla partita, essere in grado di affrontare la loro aggressività e rispondere nel modo giusto. Speriamo di poter mettere in campo i nostri miglioramenti. L’obiettivo è di essere più costanti in difesa. Dobbiamo aggiungere un paio di minuti in più di difesa estrema a ogni partita. Affrontiamo una squadra con una lunga tradizione in EuroLeague”.