Eurolega, Real Madrid e Monaco vincono in trasferta

Gli spagnoli tengono aperta la serie dopo la battaglia di Gara - 2, secondo successo consecutivi dei transalpini: è duplice 2-1.

02-05-2023 23:02

Entra nel vivo l’Eurolega, che in Gara – 3 regala il fattore campo alle squadre che non si sono classificate teste di serie dopo la stagione regolare.

Il Partizan Belgrado, dopo il finale da Far West in Spagna cinque giorni fa (e conseguenti squalificati, Deck, Lessort, Punter e Yabusele), non ha modo di chiudere la serie, perché il Real Madrid alla Stark Arena trova il colpo di reni che vale l’80-82: coach Chus Mateo deve ringraziare il rientrante centro Tavares (26 punti e 11 rimbalzi) e la tripla sulla sirena di Williams-Goss.

Il Monaco, che ha riportato in parità la serie in Gara – 2, espugna invece con il punteggio di 83-78 Tel Aviv: a penalizzare il Maccabi sono le prove di James nel primo e di Llyoid e Okobo nell’ultimo quarto; Colson e Baldwin avvicinano i gialloblu fino a -4, ma non basta.

Domani proseguiranno la loro tenzone Zalgiris e Barcellona (i catalani, primi nel girone, sono 2-0) e Fenerbahçe e Olympiakos (i turchi sono reduci dal colpaccio ellenico, 1-1): la Final Four è in programma dal 21 al 23 maggio in Lituania, in casa Zalgiris; l’Efes bicampione in carica non si è qualificato alle eliminatorie dirette, così come le italiane Virtus Bologna e Olimpia Milano.