Eurolega, rimonta pazza dell'Olimpia Milano: battuto il Monaco

23-12-2022 23:09

Dopo il successo della settimana scorsa a Belgrado contro la Stella Rossa, per l’Olimpia Milano è arrivata la seconda vittoria di fila in Eurolega con il Monaco. Una grande rimonta in una partita pazza, che ha regalato così il primo successo al Mediolanum Forum di Assago in questa stagione europea. 79-71 per la squadra di Coach Ettore Messina, che però non era in panchina perché influenzato.

L’Olimpia aveva anche iniziato bene l’incontro, chiudendo in vantaggio per 24-21 il primo quarto. Nel secondo periodo il Monaco è venuto fuori con Okobo e James. Con un parziale di 13-0, la squadra francese è arrivata così all’intervallo lungo sul 47-34. La ripresa è iniziata ancora male per Milano, con il pubblico un po’ silenzioso. Uscito anche Hines, espulso per doppio fallo tecnico.

Però da lì è iniziata un’altra partita, con l’Olimpia in grado di recuperare qualcosa e arrivare alla fine del terzo periodo al 62-51 per il Monaco. Nell’ultimo quarto è poi cambiato tutto con un incredibile parziale di 19-0. A suon di triple, Baron ha prima portato i suoi al 70 pari. Poi con i liberi di ricci e un altro tiro da tre di Billy, Milano è andata in vantaggio fino al 79-71 conclusivo.

Partita davvero emozionante per l’Olimpia trascinata proprio da Baron, con 23 punti. Bene poi i 14 di Davies, 12 di Hall e gli 11 di Ricci, decisivo nel finale. In panchina c’era Marco Fioretti, vice di Messina. Tra le fila del Monaco 24 punti per il grande ex James e 16 per Okobo. Quinta vittoria in questa Eurolega per Milano, quinto ko invece per il Monaco.