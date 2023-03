Eurolega, Scariolo carica la Virtus per la trasferta di Istanbul

Il coach di Bologna: "Il Fenerbahce è forte, ma abbiamo lavorato sui nostri difetti, come i rimbalzi".

02-03-2023 20:19

Domani la Virtus Bologna, che coltiva ancora speranze playoff grazie al successo sul Baskonia, è impegnata in Turchia, ospite del Fenerbahce vittorioso a Belgrado in casa Partizan.

I gialloblu hanno sinora vinto 9 gare su 15 e il quarto posto in classifica induce Sergio Scariolo a predicare massima attenzione: “La prima cosa è esprimere da parte nostra la vicinanza al popolo turco per il terrremoto. Mi congratulo con il Fenerbahce per aver inserito nel roster uno dei miei giocatori preferiti, Tyler Dorsey. Ci siamo preparati bene per questa sfida, in questi tre giorni di allenamento abbiamo lavorato in primis sulle nostre debolezze; sappiamo dove dobbiamo migliorare, i rimbalzi per esempio che teniamo sotto controllo con il lavoro dei singoli, la cooperazione della squadra e concentrandosi su aspetti di gioco specifici come i tagliafuori e le palle vaganti. Ci serve una prova di alto livello per competere in un’arena molto calda e contro un avversario forte: ma ci abbiamo provato in ogni partita, quindi lo faremo anche domani”.

Seme Ojeyele rafforza il concetto: “Ci troveremo di fronte a un pubblico appassionato, il Fenerbahce è un’ottima squadra, ma noi siamo pronti; se ci godremo il piacere di una sfida così, faremo bene”.

La prossima settimana le VU nere riceveranno il Partizan Belgrado e giocheranno in casa Alba Berlino.