Eurolega, Scariolo istruisce la Virtus: "Voglio vedere passi in avanti"

12-10-2022 19:35

Dopo l’esordio complicato contro il Monaco, corsaro al PalaDozza, la Virtus Bologna ha l’opportunità di riscattarsi ancora tra le mura amiche e coach Scariolo traccia la strada da intraprendere contro il Bayern Monaco: “Abbiamo cercato, specie i 7 giocatori debuttanti, di imparare in fretta dalla sconfitta della prima giornata. L’Eurolega è esigente per quanto riguarda energia, concentrazione e impatto fisico: dobbiamo crescere sotto questi aspetti, è chiaro. Non sarà un processo immediato, ma voglio vedere passi in avanti contro una squadra ben allenata, ben costruita e spesso capace di arrivare ai playoff negli ultimi anni. Quest’anno ha inoltre un altissimo potenziale nel tiro da tre punti”.

Gli fa eco la guardia danese Lundberg: “Sono una squadra molto fisica e pronta a battagliare: non a caso, pur perdendo contro il Fenerbahce, ha concesso loro ‘solo’ 74 punti. Se vogliamo vincere, dobbiamo eseguire al meglio le direttive del coach: non vedo l’ora di giocare!”.