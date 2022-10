20-10-2022 23:09

Dopo aver ceduto a Monaco e Zalgiris, alla Virtus Bologna non riesce il cambio di marcia a Belgrado.

Il -28 subito dal Partizan non ammette replica, o quando meno limita i temi di analisi per Sergio Scariolo: “Non c’è stata gara, hanno giocato molto più duramente di noi. Sono stati migliori di noi su ogni blocco, su ogni occasione, su ogni pallone: in questo contesto e in quest’ambiente occorre un altro tipo di fisicità”.