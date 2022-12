Eurolega, Scariolo presenta la trasferta nei Paesi Baschi

21-12-2022 23:36

Il problema al ginocchio sinistro di Isaia Cordinier alimenta gli indisponibili delle V nere, che sono già Menalo, Mickey, Ojeyele e Abass, ma Sergio Scariolo mette in luce i pregi del Baskonia: “I baschi sono in un buon momento, soprattutto in casa. Hanno numeri importanti soprattutto in termini di punti segnati e percentuali al tiro, di recente hanno migliorato la fase difensiva.Aver aggiunto al roster Henry e Enoch rivela la loro ambizione, in campo hanno energia e organizzazione. Dobbiamo reggere l’urto e saper cogliere poi le opportunità durante la gara”.

Queste le dichiarazioni di Jaiteh: “Il Baskonia è in serie positiva da 10 partite. Dobbiamo migliorare la concentrazione soprattutto in trasferta: ripartiamo dalle due vittorie della settimana passata”.