Eurolega: vincono Anadolu Efes, Bayern e Asvel

21-01-2022 23:38

Dopo quella vinta dall’Olimpia Milano sul CSKA Mosca si sono giocate altre tre partite della ventiduesima giornata di Eurolega. Nella prima, l’Anadolu Efes ha battuto a Istanbul per 82-81 il Panathinaikos Atene grazie a una tripla di Adrien Moerman a due secondi dalla sirena. Per i turchi 20 punti e 6 assist di Vasilije Micic, per i greci 20 punti e 6 rimbalzi di Nemanja Nedovic.

Nella seconda, il Bayern Monaco si è imposto per 84-77 sul parquet del Baskonia Vitoria con 17 punti e 8 rimbalzi di Othello Hunter, tra i baschi 12 i punti di Simone Fontecchio. Nell’ultima partita, l’Asvel Villeurbanne ha avuto la meglio sulla Stella Rossa Belgrado per 69-67 con un canestro di Chris Jones a 26 secondi dalla fine.

