Eurolega: vittorie per Khimki e Olympiakos

Vittorie per Olympiakos e Khimki nelle partite di Eurolega disputate nella serata di mercoledì. I greci hanno vinto un match rocambolesco: avanti di 33 punti nell’ultimo quarto contro il Valencia, sono crollati negli ultimi 10′ ma sono riusciti in ogni caso ad imporsi per 88-79 (il top scorer è Vezenkov con 19 punti). Per gli iberici una battuta d’arresto casalinga che potrebbe costare cara in chiave playoff.

Il Khimki si è invece imposto sui francesi dell’ASVEL Villeurbanne ai supplementari con il punteggio di 87-85, trascinato da Shved (32 punti) e Mickey (28).

OMNISPORT | 31-03-2021 23:57