Europa League, 2° giornata: vincono Man United e Feyenoord

15-09-2022 21:28

Tra il pomeriggio e la sera di oggi giovedì 15 settembre si sono giocate le partite valide per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Andiamo a vedere i risultati a cominciare dagli olandesi del Feyenoord, che ne rifilano ben 6 allo Sturm Graz nello stesso girone della Lazio, oggi battuta 5-1 in Danimarca.

2-0 del Manchester United allo Sheriff, con Ronaldo, oltre a Sancho, in rete. La Real Sociedad soffre più del previsto ma alla fine vince in casa 2-1 contro l’Omonia Nicosia, mentre il Qarabag riesce a imporsi in casa 3-0 sui francesi del Nantes.

Perde in casa l’Olympiacos, nuova squadra di James Rodriguez, sconfitta 3-0 dai tedeschi del Friburgo. 1-0 è invece il punteggio col quale il Ferencvaros si libera incredibilmente del più quotato Monaco, mentre vince in casa il Trabzonsport, per 2-1 sulla Stella Rossa.

