Europa League 2021-2022, Legia Varsavia-Napoli: le probabili formazioni

Benissimo in campionato con il Napoli primo in classifica, un pò meno in Europa dove la qualificazione ai sedicesimi di finale è tutt’altro che blindata. Servirà una vittoria stasera tanto per cominciare, per spodestare i polacchi dalla vetta della classifica del Gruppo C.

Le reti di Insigne, Osimhen e Politano, della gara d’andata, hanno riportato gli azzurri a due punti dal primo posto, ma per concretizzare il definitivo sorpasso bisognerà ripetersi anche in Polonia, contando anche su un eventuale passo falso del Leicester.

A Varsavia, intanto, Spalletti dovrà fare di nuovo a meno di Osimhen: sulla carta, i partenopei in Polonia potrebbero adottare un modulo 4-2-3-1 con Politano, Zielinski e Lozano a sostegno di Mertens.

L’allenatore di casa Golebiewski dovrebbe schierare i polacchi secondo il modulo 3-5-1-1: folta la linea a cinque dei centrocampisti con Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins e Mladenovic da destra a sinistra; in attacco il trequartista Josué a sostegno della prima punta Emreli.

PROBABILI FORMAZIONI

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1) : Miszta; Kedrzejcyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Slisz, Kharatin, André Martins, Mladenovic; Josué; Emreli. All. Golebiewski.

NAPOLI (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Zambo Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens. All. Spalletti.

