Europa League 2021-2022, Lokomotiv Mosca-Lazio: le probabili formazioni

25-11-2021 08:59

Del doppio pareggio tra Lazio e Marsiglia ne ha giovato il Galatasaray, che grazie ai quattro punti ottenuti nelle due partite con la Lokomotiv Mosca ora comanda la classifica dell’equilibratissimo gruppo E.

Formazione russa in emergenza per questo penultimo impegno previsto dal girone di Europa. Oltre al lungodegente Magkeev, non saranno della partita Anton Miranchuk (fratello di Aleksej che milita nell’Atalanta), il gioiellino del Chelsea Tino Anjorin e – causa tendinite – il portiere e capitano Guilherme, che tra i pali verrà avvicendato da Khudyakov.

La Lazio non cambierà sistema di gioco nonostante la necessità di far ruotare la rosa per via dei tanti impegni: Strakosha è il portiere di coppa e davanti a lui la novità dovrebbe essere Patric al centro della difesa al fianco di Acerbi. A centrocampo possibile turno di riposo per Milinkovic Savic che sarà sostituito da Basic, sempre molto utilizzato in Europa League. In attacco, con Immobile out, spazio a Muriqi con Zaccagni e Felipe Anderson.

PROBABILI FORMAZIONI

LOKOMOTIV MOSCA (4-2-3-1): Khudyakov, Rybus, Barinov, Jedvaj, Nenakhov, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskiy, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov. All. Gisdol

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Basic, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Muriqi

