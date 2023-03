Europa League 2022-2023, Friburgo-Juventus: le formazioni ufficiali

Allegri rispolvera Gatti in difesa e lancia Kean al fianco di Vlahovic, Streich lascia in panchina il paisà Grifo.

16-03-2023 18:00

Tutto pronto all’Europa Park Stadion per la gara di ritorno tra Friburgo e Juventus, i tedeschi partono da una posizione di svantaggio dopo il successo bianconero targato Di Maria. Quest’ultimo non ci sarà e al fianco di un Dusan Vlahovic a caccia del gol scaccia-crisi giocherà Moise Kean, che deve mettersi alle spalle il fattaccio dell’olimpico; Streich rinuncia a Vincenzo Grifo, ma non basterà mantenere l’imbattibilità casalinga che perdura da agosto per qualificarsi.

Queste le formazioni ufficiali:

Friburgo (5-2-3) – Flekken; Kubler, Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Hofler, Eggestein, Doan; Holer, Gregoritsch. All: Streich.

Juventus (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All: Allegri.

Calcio d’inizio alle 18,45: dirige l’olandese Gozubuyuk.