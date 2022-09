Europa League 2022-2023, Lazio-Feyenoord: le probabili formazioni

08-09-2022 08:27

Esordio in Europa League anche per la Lazio di Sarri. All’Olimpico i biancocelesti ospitano gli olandesi del Feyenoord che insieme ai capitolini sono la squadra indiziata per vincere il girone.

Per l’allenatore biancoceleste è ipotizzabile un ricorso al turn-over, per ovviare ai tanti impegni ancora in agenda prima della sosta. Tra i pali Maximiano, in difesa turno di riposo per Romagnoli: ballottaggio tra Casale e Gila. In avanti scarse possibilità di vedere Pedro: con Immobile e Zaccagni crescono le quotazioni di Cancellieri per completare il tridente offensivo.

Qualche dubbio di formazione per il tecnico olandese, che in linea di massima dovrebbe ripartire da una difesa a quattro composta da Trauner ed Hancko in mezzo con Pedersen e Bjorkan laterali. Chiavi del centrocampo assegnate al turco Kokcu mentre in avanti il tridente offensivo avrà Danilo (5 gol in 5 gare) come punto di riferimento, con Walemark e Dilrosun esterni d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Maximiano, Lazzari, Casale, Patric, Hysaj, Basic, Cataldi, Vecino, Cancellieri, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Feyenoord (4-3-3): Bijlow, Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan, Köcku, Szymanski, Timber, Walemark, Danilo, Dilrosun. All. Slot