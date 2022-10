Europa League 22-23, Lazio Sturm Graz: le probabili formazioni

13-10-2022 08:23

Partita importante quella di questa sera per la Lazio che cerca l’allungo in classifica in un girone davvero molto equilibrato. La squadra di mister Sarri vuole raggiungere la vetta della classifica per evitare il rischio dello spareggio con una “retrocessa” dalla Champions, che nella precedente edizione costò l’eliminazione dall’Europa.

Sarri potrebbe apportare delle modifiche all’undici visto all’opera al “Franchi” nell’ultima di campionato. In difesa crescono le quotazioni di Gila al posto di Patric, mentre sulla fasce Hysaj dovrebbe rilevare Marusic. A centrocampo in regia si rivedrà Cataldi, anche se resta in corsa per una maglia dal 1’; probabile turno di riposo per Vecino.

Lo Sturm Graz non dovrebbe differire troppo dal quella vista all’opera nella sfida di andata della settimana scorsa. L’unica novità riguarda la presenza in campo del nigeriano Emegha, tornato titolare in campionato in coppia con Sarkaria, ed in ballottaggio col tandem Boving-Ajeti utilizzato da Ilzer nello 0-0 di giovedì scorso.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Sturm Graz (4-3-1-2): Siebenhandl, Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante, Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat, Boving, Emegha. All. Ilzer