Europa League, andata ottavi: vincono Siviglia, Braga e Rangers. Pari del Barcellona

Nella serata di oggi si sono giocate le gare dell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Detto dell’Atalanta e anche del Lipsia, già qualificato ai quarti per l’esclusione dello Spartak Mosca, ecco i risultati delle altre partite.

Risultato sorprendente per il Braga, che vince in casa 2-0 sul Monaco favorito. In rete per i portoghesi Ruiz e Oliveira.

Ne fanno tre invece i Rangers di Glasgow contro la Stella Rossa di Belgrado. Protagonisti per gli scozzesi Tavernier con un rigore, Morelos e Balogun.

Bel risultato per il Galatasaray, che resiste all’urto del Barcellona al Camp Nou e guadagna uno 0-0 preziosissimo in vista della partita di ritorno in Turchia.

Vincono poi anche gli andalusi del Siviglia guidati da Lopetegui, che si impongono per 1-0 contro il West Ham. Il gol che stende gli Hammers è di El Haddadi al 60′.

