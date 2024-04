Europa League: Liverpool-Atalanta, orario, info, formazioni e dove vederla in tv

Bergamaschi impegnati nell'andata dei quarti di finale contro i Reds di Klopp: le possibili scelte dei due allenatori e la designazione arbitrale

Torna l’Europa League con le gare d’andata dei quarti di finale. L’Atalanta, poco fortunata nel sorteggio, si appresta a calcare il prato dell’Anfield Road per la sfida contro il Liverpool di Klopp. I nerazzurri, arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato agli ottavi lo Sporting, sfideranno i Reds che, finora, hanno già conquistato la Carabao Cup e sono in lizza insieme ad Arsenal e Manchester City per il titolo di Campione d’Inghilterra.

Europa League, Liverpool-Atalanta: dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Liverpool e Atalanta, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, è in programma domani, giovedì 11 aprile, con calcio d’inizio alle 21. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, mentre in streaming sarà possibile seguirla sull’app DAZN, SkyGo o NOW TV. In ogni caso, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Dunque, non sarà possibile seguire la gara in maniera gratuita.

Partita Europa League 2023/24: Liverpool-Atalanta

Data e orario: giovedì 11 aprile ore 21

Diretta tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW TV

La probabile formazione del Liverpool

Il Liverpool è protagonista di una stagione sensazionale. Dopo aver conquistato la Carabao Cup, il club ora ha gli occhi puntati sulla Premier League, dove guida la classifica in compagnia dell’Arsenal, e sull’Europa.

Dopo aver eliminato lo Sparta Praga con ampio margine, i Reds si trovano ad affrontare i quarti di finale contro l’Atalanta. Nessuna variazione di modulo per Klopp, che scenderà in campo con il 4-3-3. Tra i pali Kelleher e la difesa composta da Bradley, Quansah, Van Dijk e Robertson. A centrocampo Szoboszlai, Endo e MacAllister, mentre l’attacco sarà affidato al tridente Salah, Nunez e Diaz.

La probabile formazione dell’Atalanta

L’Atalanta ha un po’ risentito della fatica dovuta alla partecipazione a tre competizioni contemporaneamente. Infatti, i bergamaschi sono usciti sconfitti nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, seguita poi dal ko in campionato contro il Cagliari di Ranieri. Adesso, la squadra di Gasperini si concentra sulla sfida di Europa League: dopo aver eliminato lo Sporting, ora per i nerazzurri arriva l’ostacolo Liverpool.

Atalanta in campo con il 3-4-1-2, con Carnesecchi tra i pali e la difesa composta da Djmsiti, Toloi e Kolasinac. A centrocampo, invece, spazio a Zappacosta, De Roon, Ederson e Hateboer. Recuperato totalmente De Ketelaere dall’infortunio, il giovene belga farà coppia in attacco con Scamacca, supportati da Koopmeiners.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djmsiti, Toloi, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Hateboer; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gian Piero Gasperini.

Europa League, Liverpool-Atalanta: la designazione arbitrale

Ad arbitrare la sfida tra Liverpool e Atalanta sarà il turco Halil Umut Meler, coadiuvato dagli assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, insime al quarto ufficiale Arda Kardsler. Al VAR ci sarà Alper Ulusoy, mentre all’AVAR Abdulkadir Bitigen.

