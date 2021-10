Europa League: Daka ne fa 4, il Leicester piega in rimonta lo Spartak Mosca

20-10-2021 20:08

La terza giornata della fase a gironi di Europa League si apre con l’inedito ‘anticipo’ del girone G. All’ Hampden Park di Glasgow il Celtic ha colto la prima vittoria e i primi punti della sua campagna europea superando 2-0 il Ferencvaros fanalino di coda del raggruppamento. Gli scozzesi hanno risolto la pratica ungherese nella ripresa prima con il goal di Furuhashi a mezz’ora dalla fine e infine con l’acuto vincente di Turnbull. Nel mezzo, i padroni di casa hanno anche sbagliato un rigore con McGregor.

Vittoria in rimonta per il Leicester di Rodgers nel Gruppo C, lo stesso del Napoli di Spalletti. Le ‘Foxes’, impegnate a Mosca sul campo dello Spartak, partono male e vanno sotto di due reti in 44 minuti. A ridosso dell’intervallo, è Daka a riaprire i giochi con la rete dell’1-2. Lo zambiano si scatena nella ripresa e sigla altre reti, portando a quattro il bottino personale nel match. Inutile la rete nel finale di Sobolev, autore di una doppietta. Il Leicester conquista la prima vittoria e lascia all’ultimo posto del girone il Napoli, in attesa della sfida contro il Legia Varsavia.

GRUPPO A

SPARTA PRAGA-LIONE [21 ottobre ore 21:00]

RANGERS-BRONDBY [21 ottobre ore 21:00]

GRUPPO B

PSV-MONACO [21 ottobre ore 21:00]

STURM GRAZ-REAL SOCIEDAD [21 ottobre ore 21:00]

GRUPPO C

SPARTAK MOSCA-LEICESTER 3-4 [11′ e 86′ Sobolev (S), 44′ Larsson (S), 45′, 48′, 54′ e 79′ Daka (L)]

NAPOLI-LEGIA VARSAVIA [21 ottobre ore 21:00]

GRUPPO D

FENERBAHCE-ANVERSA [21 ottobre ore 18:45]

EINTRACHT FRANCOFORTE-OLYMPIACOS [21 ottobre ore 21:00]

GRUPPO E

LAZIO-MARSIGLIA [21 ottobre ore 18:45]

LOKOMOTIV MOSCA-GALATASARAY [21 ottobre ore 21:00]

GRUPPO F

MIDTJYLLAND-STELLA ROSSA [21 ottobre ore 18:45]

LUDOGORETS-BRAGA [21 ottobre ore 18:45]

GRUPPO G

CELTIC-FERENCVAROS 2-0 [57′ Furuhashi, 81′ Turnbull]

BETIS SIVIGLIA-BAYER LEVERKUSEN [21 ottobre ore 18:45]

GRUPPO H

RAPID VIENNA-DINAMO ZAGABRIA [21 ottobre ore 18:45]

WEST HAM-GENK [21 ottobre ore 21:00]

