Europa League, Florian Wirtz parla della Roma

Il talento 2003 del Bayer Leverkusen, come riporta Tuttomercatoweb, in conferenza stampa: “Sono ambizioso: voglio arrivare in finale con questa squadra domani"

17-05-2023 15:07

Durante la consueta conferenza stampa alla viglia della gara, Il talento classe 2003 del Bayer Leverkusen Florian Wirtz ha commentato il prossimo impegno contro la Roma

Il giocatore del club tedesco ha detto la sua riguardo la gara di ritorno della semifinale di Europa League contro i giallorossi allenati da Mourinho. Ecco alcune dichiarazioni di Florian Wirtz: ”È la partita più importante della stagione. Tutto il club non vede l’ora. Domani in campo abbiamo 11 giocatori che sanno giocare un buon calcio e sono in buona forma. Daremo tutto da squadra. Dobbiamo far muovere la difesa, creare occasioni e sfruttarle” riporta Tuttomercatoweb.

Prosegue poi il classe 2003: “Non abbiamo bisogno di miracoli, dobbiamo solo dimostrare di che pasta siamo fatti e portare in campo la nostra forza. L’atmosfera alla BayArena sarà molto buona. Quando tutto lo stadio ti sostiene, ti dà sicuramente una motivazione in più in campo. Vogliamo di più di questa semifinale. Sono ambizioso: voglio arrivare in finale con questa squadra domani”