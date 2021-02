Europa League: Fonseca senza Smalling e Kumbulla ma con Ibanez e El Shaarawy

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani contro il Braga in Europa League.

Out Smalling e Kumbulla come previsto nei giorni scorsi, mentre nonostante il problema fisico riscontrato contro l’Udinese sarà presente Ibanez. Prima chiamata in Europa per El Shaarawy.

Ecco la lista completa dei 19 convocati:

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori : Karsdorp, Ibanez, Mancini, Peres, Spinazzola

Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti : Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy

OMNISPORT | 17-02-2021 16:48