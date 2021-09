Europa League: gli arbitri per Lazio e Napoli

Sono stati designati gli arbitri per le partite di Europa League che si giocheranno questo giovedi.

In campo due italiane: Lazio e Napoli entrambe attese da un turno fuori casa. I capitolini saranno impegnati in Turchia contro il Galatasaray che dopo quattro turni di campionato ha collezionato due vittorie e due pareggi. La Lazio di Sarri invece è reduce dal ko di San Siro contro il Milan. Il 2-0 subito a Milano non è piaciuto al tecnico biancoceleste che chiede una pronta reazione in Europa.

Galatasaray – Lazio

Arbitro: Matej Jug (SVN)

Assistenti: Matej Žunič (SVN) – Manuel Vidali (SVN)

IV: David Smajc (SVN)

VAR: Slavko Vinčić (SVN)

AVAR: Rade Obrenovič (SVN)

Il Napoli di mister Spalletti, a differenza della Lazio si presenta in Inghilterra forte del primato in classifica e sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro la Juventus. I partenopei sono attesi da un match delicato contro il Leicester di Brendan Rodgers, che ha iniziato la Premier League in maniera altalenante: due vittorie e due sconfitte.

Leicester – Napoli

Arbitro: Tiago Martins (POR)

Assistenti: Luis Campos (POR) – Bruno Alves Jesus (POR)

IV: Vitor Ferreira (POR)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)

