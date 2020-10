Europa League, il Napoli è già a un bivio: la mossa di Gattuso

E’ solo la seconda di sei partite, ma il Napoli di Gennaro Gattuso è già al primo bivio in Europa League : dopo l’inattesa sconfitta contro un AZ decimato dalle assenze , servono per forza i tre punti contro la Real Sociedad per tornare a mettersi in carreggiata. Un pareggio varrebbe troppo poco nell’economia del girone, una sconfitta renderebbe assai complicato il cammino europeo.

Il tecnico calabrese sa benissimo che questa sera al Reale Seguros Stadium bisogna vincere, cercando al contempo di non affaticare troppo i protagonisti del buon avvio di campionato. In attacco, dunque, mossa a sorpresa : a meno di imprevisti dell’ultimo minuto, sarà Andrea Petagna a partire titolare , sostenuto da Insigne , Lobotka e Politano in un 4-2-3-1 che Gattuso continua a preferire come modulo di gioco rispetto al ‘vecchio’ 4-3-3.

Dall’altra parte c’è un avversario tosto: i Txuri-urdin, allenati da Imanol Alguacil , hanno vinto le ultime quattro partite ufficiali, dimostrando grande efficacia sia in attacco ( 11 gol fatti ) sia in difesa ( 1 gol subito ). Attualmente sono anche in testa alla Liga , benché Real Madrid e Granada , che inseguono a un punto, abbiano una partita da recuperare.

Alla vigilia, Gattuso ha spronato i suoi in conferenza stampa, sottolineando come la scorsa settimana i suoi abbiano preso “Una mazzata incredibile” . Il tecnico ha anche smentito che si dia meno importanza alla seconda competizione europea, ma ha confermato che deve fare delle scelte per evitare un eccessivo affaticamento da parte dei suoi calciatori visti i numerosi impegni ravvicinati .

Il calcio d’inizio della partita è alle 21 , arbitrerà l’inglese Pawson . Per il Napoli una vittoria sarebbe importantissima anche per sfatare il tabù Spagna : nelle ultime otto partite europee contro avversarie della Liga, i partenopei hanno collezionato appena tre pareggi e ben cinque sconfitte .

