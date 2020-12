Europa League: la formazione dei best 11, c'è Hauge

Terminata la quinta giornata di Europa League ecco la migliore formazione che ne scaturisce dopo le prestazioni di ieri sera.

Usiamo un 4-4-2 molto classico dove tra i pali mettiamo il portiere della Stella Rossa Borjan. Le sue parate hanno consentito ai compagni di portare a casa un punto importnate contro l’Hoffenheim mantenendo inviolata la posta. In difesa a sinistra Birk Risa del Molde autore di un gran match condito da ben due assist. In mezzo alla difesa scegliamo Pablo Mari dell’Arsenal: prestazione impeccabile impreziosita dal gol del momentaneo 2-0. L’altro centrale è Kacharaba dello Slovan Liberec anche lui in gol nella vittoriosa trasferta dei suoi in Belgio contro il Gent. Ottima performance anche per Nacho Monreal del Real Sociedad: suo il gol del 2-2 finale che tiene in corsa i compagni per la qualificazione.

A centrocampo il quartetto è formato da Pizzi del Benfica in gol contro il Lech, Pepe dell’Arsenal, Eikrem del Molde e Sima dello Slavia Praga autori del gol che hanno aperto la goleada delle loro rispettive squadre-

Menzione d’onore per Jens Petter Hauge del Milan autore di un gol tanto importante quanto bello per la vittoria dei rossoneri contro il Celtic e Galeno del Braga trascinatore con gol e assist nella vittoria dei suoi ad Atene. Ecco di seguito il top 11

Borjan (Stella Rossa)

Risa (Molde)

Pablo Mari (Arsenal)

Kacharaba (Slovan Liberec)

Nacho Monreal (Real Sociedad)

Pizzi (Benfica)

Pépé (Arsenal)

Wolff Eikrem (Molde)

Hauge (Milan)

Galeno (Braga)

Sima (Slavia Praga)

OMNISPORT | 04-12-2020 12:01