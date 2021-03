Europa League, Manchester United-Milan: l'entusiasmo di Harry Maguire

Giovedì alle ore 18:55 andrà in scena all’Old Trafford una super sfida di Europa League tra Manchester United e Milan, valevole per l’andata degli ottavi di Finale. In un momento di particolare rinascita per le due squadre, entrambe seconde nei loro rispettivi campionati dopo molti anni bui coincisi con la fine di due ere (a Manchester quella di Ferguson, al Milan quella di Berlusconi), questa sfida ricorda le grandi partite del passato di Champions League, come per esempio la grandissime Semifinali del 2007 nelle quali Kaka e Seedorf umiliarono letteralmente Rio Ferdinand e compagni.

Alla vigilia di questa sfida ha parlato il capitano dei Red Devils, Harry Maguire:

“Da ragazzo seguivo sempre il Milan, che è una grande squadra. San Siro è uno stadio leggendario e quando ci hanno detto chi ci era toccato eravamo esaltati. Sarà una sfida emozionante”.

Una battuta anche su Diogo Dalot, ex compagno di squadra di Maguire allo United ed ora in prestito al Milan:

“Diogo è in prestito dallo United e sono sicuro che qualche mio compagno lo avrà già sentito. Sappiamo che il Milan è forte: quest’anno va anche bene in campionato, dunque sarà una gara difficile”.

Per finire una considerazione sul fatto di essere diventato capitano di una squadra così prestigiosa ad un’età relativamente giovane:

“È un grande privilegio. Ho la fortuna di essere il capitano di questa squadra ed è un grande onore. Faccio tutto il possibile per essere un bravo capitano; ovviamente, ciò che conta è iniziare a vincere trofei e partite con continuità. Sono molto esigente. Di sicuro, i miei compagni dicono che mi faccio sentire in campo e anche in spogliatoio”.

