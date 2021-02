Europa League, Milan-Stella Rossa: i convocati di Stefano Pioli

Il Milan ha reso nota la lista dei convocati per la partita di questa sera contro la Stella Rossa, che vale l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Nella gara d’andata a Belgrado, i rossoneri non sono stati in grado di andare oltre il 2-2 con beffa nel finale, e dunque la partita di oggi sarà decisiva per il futuro della stagione del Milan.

Questa la lista completa dei convocati di Stefano Pioli:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori

CENTROCAMPISTI: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Rebic.

OMNISPORT | 25-02-2021 13:42