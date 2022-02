Europa League: Napoli umiliato ed eliminato dal Barcellona

24-02-2022 23:08

Brutto risveglio dei tifosi del Napoli dai sogni di gloria dopo l’1-1 dell’andata: al Maradona i partenopei di Luciano Spalletti vengono letteralmente travolti dal Barcellona per 4-2 e vengono eliminati nei playoff di Eurolega, sono i blaugrana che si guadagnano la qualificazione agli ottavi di finale.

I catalani sono già in vantaggio dopo 8 minuti: contropiede di Adama Traoré che dà a Jordi Alba, tiro che fulmina Meret. Al 13’ il raddoppio con de Jong che infila nel sette un gran destro a giro da 20 metri. Al 23’ rigore per il Napoli trasformato da Insigne e assegnato per un fallo di ter Stegen su Osimhen giudicato dal VAR dentro l’area.

Partita riaperta quindi ma che viene quasi definitivamente chiusa al 45’ quando Piqué stoppa in area e di sinistro infila il 3-1. Al 59’ quarto gol degli ospiti: Traoré mette al centro, velo di de Jong e Aubameyang che di prima sigla il gol che di fatto chiude la pratica. All’87’ l’inutile 2-4 di Politano che batte ter Stegen con un rasoterra.

OMNISPORT