Europa League, Rafael Leao:"Ecco il più grande pregio di Ibra"

Grande settimana di calcio europeo per le italiane. Dopo la disfatta biancoceleste di ieri sera, questa sera toccherà all‘Atalanta fronteggiare un mostro sacro come il Real Madrid mentre domani sarà il turno del Milan di Stefano Pioli scendere in campo per il ritorno dei Sedicesimi di Europa League, a San Siro, contro la Stella Rossa di Belgrado allenata da Dejan “Deki” Stankovic, indimenticato fenomeno del calcio serbo con un passato in Italia con le maglie di Lazio e Inter.

La partita d’andata è finita 2-2 con beffa finale per il Milan, e anche in Serie A i rossoneri vengono da una bruttissima sconfitta nel Derby per 3-0 contro l’Inter di Antonio Conte. In generale, dopo un 2020 impressionante, l’inizio del 2021 si sta facendo un po’ troppo complicato per il Milan. Questo rappresenta il passaggio fondamentale per diventare una Grande squadra, cioè il fatto di sapersi rialzare dopo un periodo complicato.

Proprio per questa ragione la partita di domani rappresenta uno snodo cruciale per la stagione rossonera. Continuare l’avventura in Europa sarebbe l’ideale per riacquistare fiducia, morale e prestigio internazionale, tutti passaggi fondamentali nel processo di crescita milanista.

Nella giornata di oggi è andata in scena la classica conferenza stampa della vigilia del tecnico Stefano Pioli, che ha presentato la gara e ha invitato tutti i giocatori a mantenere la calma e a rialzarsi immediatamente dopo la partita contro i nerazzurri. Assieme a Pioli era presente anche il giovane attaccante classe 1999 Rafael Leao, che domani dovrebbe partire da titolare contro la Stella Rossa nel classico 4-2-3-1 di Pioli, posizionato o da esterno sinistro o da prima punta.

Sia Stefano Pioli che Leao hanno dedicato qualche parola, come sempre succede, a Zlatan Ibrahimovic, molto chiacchierato ultimamente per via della sua partecipazione al festival di Sanremo. Il tecnico rossonero non sembra essere troppo preoccupato dalla presenza di Ibra nella rassegna della musica italiana, tanto da sostenere che la cosa potrà essere d’aiuto alle motivazioni dello svedese. Queste le sue parole:

“Ibrahimovic a Sanremo? Parlo tutti i giorni con lui. Settimana scorsa abbiamo stabilito il suo programma, salterà un paio di allenamenti ma alle partite ci sarà. Se c’è un campione in grado di reggere questa pressione è lui, anzi credo che trarrà ancora più motivazione per aiutare la squadra”.

Dall’altra parte, Leao non tocca questo argomento, ma elogia il compagno di squadra in quanto rappresenta una fonte di ispirazione per tutto lo spogliatoio, in grado di migliorare le prestazioni sportive di tutti i calciatori intorno a lui, Leao compreso. Ecco le parole del giovane francese:

“Quest’anno mi sto trovando molto meglio rispetto alla stagione precedente. Come ho sempre detto Ibra è un vero e proprio fratello maggiore sia per me che per gli altri giovani presenti in squadra. Spesso grazie a lui ci rendiamo conto di quali siano le nostre reali capacità e ciò che sappiamo fare e anche in allenamento ci mostra quello che sa fare e la forza che ha e per noi è un’ispirazione. Penso che la sua caratteristica principale sia la mentalità che ha a 39 anni dopo aver vinto tutto. Con lui noi tutti siamo più forti”.

Inoltre gli viene posta una domanda anche sulla sua posizione preferita in campo:

“Qualunque sia la posizione in cui il mister mi schiera io voglio sempre dare il massimo che le mie caratteristiche mi permettono di fare. Cerco sempre di aiutare la squadra al meglio poi se riesco a fare un gol o un assist sono molto contento ma la cosa principale e la più importante è vincere come squadra“.

