Mercato Milan: cambia tutto sulla fascia, gli obiettivi di Maldini

Milan a caccia del salto di qualità: gli uomini di mercato del club rossonero sono al lavoro per trovare rinforzi sulla fascia destra in vista nella prossima stagione. Sul taccuino di Paolo Maldini, secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, ci sono alcuni nomi di qualità per il ruolo di esterno offensivo di destra, in grado di giocare sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3.

Non convincono infatti né Samuel Castillejo, né Alexis Saelemaekers, che mancano di continuità e trovano poco la porta. L’obiettivo numero uno è l’esterno offensivo del Marsiglia Florian Thauvin, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. Neanche il possibile arrivo di Jorge Sampaoli convincerà l’ex Newcastle a restare: il Milan avrebbe già offerto un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro a stagione, ed è in vantaggio rispetto alle concorrenti.

Riflettori puntati anche su Otavio: anche lui può svincolarsi a giugno, visto che continua a rifiutare le offerte di prolungamento di contratto con il Porto: il giocatore è seguito anche dal Siviglia. I contatti tra l’agente e la dirigenza rossonera sarebbero continui, e si lavora per trovare un accordo sull’ingaggio. Attenzione anche al giocatore del Lille Jonathan Ikoné: il classe 1998 è valutato 30 milioni di euro e piace molto anche all’Inter.

Sul fronte attacco, si registra invece un brusco rallentamento per Andrea Belotti, che potrebbe restare al Torino: secondo le voci il patron dei granata Urbano Cairo vuole abbattere il tetto salariale per spingere la punta granata a rinnovare con i piemontesi. Belotti potrebbe rinnovare a 3,5 milioni di euro l’anno, allontanandosi così dal Milan che da tempo è sulle sue tracce.

OMNISPORT | 24-02-2021 07:37