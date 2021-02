Mercato Milan: Paolo Maldini manda un messaggio a Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha convinto il Milan a furia di gol. L’attaccante svedese, in scadenza di contratto al termine della stagione, potrebbe rinnovare per un altro anno, a cifre simili a quelle dell’attuale ingaggio, nonostante l’età. “Facciamo tutto passo dopo passo, ma non vedo perchè non debba giocare con noi anche l’anno prossimo. Sul rinnovo ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi”, sono le parole a Beinsport del direttore tecnico Paolo Maldini, che fanno eco a quelle di Stefano Pioli di qualche giorno prima.

“Abbiamo provato a portarlo al Milan anche nel dicembre 2018, ma aveva un contratto a Los Angeles. Quando è arrivato gli abbiamo proposto un contratto più lungo dei 6 mesi, ma lui voleva vedere la risposta in un campionato di questo livello”.

Ibrahimovic non è l’unico in bilico: ballano anche i contratti di Calhanoglu e Donnarumma: “Abbiamo tre giocatori in scadenza, Calhanoglu, Donnarumma e Ibra, e altri contratti che scadono nel 2022. Per i dirigenti è prassi normale, stiamo provando a cercare soluzioni. Sono giocatori importanti, lo sappiamo benissimo: dico sempre che bisogna essere contenti in due, sono professionisti al 100%. La speranza è quella di trovare accordi”.

Sulla crescita della squadra: “La nostra è la squadra più giovane d’Italia, una delle più giovani d’Europa. Chi ha giocato a calcio sa che ai giovani servono tempo e leadership, esempi positivi. Abbiamo cercato questa cosa nello scorso mercato invernale, con Zlatan e Kjaer, per dare delle guide a ragazzi che forse erano troppo giovani per prendere in mano questa squadra”.

La proprietà: “La nostra è un proprietà americana che arriva dopo quella cinese, nell’arco di tre anni si è cambiata tre volte proprietà in una società che è stata prima molto stabile, con il miglior presidente della storia del club, Silvio Berlusconi. Ormai quel tipo di imprenditore, che può mettersi sulle spalle un club così grande non esiste più. La via per arrivare a determinate risultati è l’autosostenibilità, con un mercato diverso, senza prendere subito i migliori giocatori, ma giovani di talento da far crescere nel proprio club”.

OMNISPORT | 09-02-2021 09:13