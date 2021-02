Milan, Paolo Maldini non esclude il rinnovo per Zlatan Ibrahimovic

Ogni qualvolta si parla del futuro di Zlatan Ibrahimovic si deve sempre rizzare le orecchie per cogliere anche il più piccolo segnale, positivo o negativo che sia. Questa volta ci ha pensato Paolo Maldini, dirigente rossonero, a fare un po di chiarezza a proposito dell’avvenire del centravanti svedese, che contro il Crotone ha segnato il suo 14° gol in campionato, il numero 501 della sua mostruosa carriera.

Queste le sue parole:

“Abbiamo provato a ingaggiare Zlatan nel 2018 ma era al LA Galaxy. Rinnovo? Ci ha detto che dipenderà dal suo corpo. Ma se continua così non vedo perché non possa essere ancora con noi l’anno prossimo”.

Una battuta a margine anche sulla questione rinnovi della squadra, di cui quello di Hakan Calhanoglu è il più impellente:

“Abbiamo tre giocatori in scadenza e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo”.

OMNISPORT | 08-02-2021 19:27