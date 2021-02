Stella Rossa-Milan, Maldini: "Nel 1988 senza la nebbia sarebbe cambiata la nostra storia"

“Gli ottavi di Coppa Campioni del 1988? Sembrava una settimana, ma erano solo due giorni. Fu una vittoria meritata, ma senza la nebbia e il rinvio della partita qualcosa sarebbe cambiato nella nostra storia”. Così Paolo Maldini rievoca l’ottavo di finale di Coppa dei Campioni di 33 anni fa contro la Stella Rossa e poi torna sull’attualità: “Abbiamo giocato male a La Spezia e abbiamo meritato la sconfitta. La svolta però il Milan l’ha già fatta tempo fa. Siamo diversi dall’anno scorso e tutte le cose belle non possono essere rovinate da una partita storta. Siamo pronti a giocare ogni 3 giorni, non ci siamo mai pianti addosso per il calendario e le assenze. È la nostra forza. Mi aspetto una risposta positiva come sempre”.

OMNISPORT | 18-02-2021 19:20