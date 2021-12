Europa League, Stella Rossa qualificata: Stankovic esulta in lacrime

09-12-2021 23:32

Una serata da incorniciare per la Stella Rossa. I serbi grazie al pareggio ottenuto in casa del Braga ha ottenuto il primo posto nel girone di Europa League e la qualificazione agli ottavi di finale.

Si tratta di un traguardo che il club serbo non vedeva da ben dieci anni nelle coppe europee. Normale dunque che al triplice fischio i calciatori e lo staff tecnico abbiano festeggiato con foga.

Tra le esultanze che hanno colpito di più c’è quella di Dejan Stankovic. L’ex Inter, oggi allenatore della Stella Rossa, ha prima percorso diversi metri correndo sul terreno di gioco per poi sciogliersi in un pianto commosso.

Sono stati giorni non facili per Stankovic, dato vicinissimo alla panchina della Sampdoria ma costretto a rimandare l’approdo in Italia per via della vicenda legata all’arresto del presidente blucerchiato Massimo Ferrero.

