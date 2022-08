Europei atletica Monaco 2022, staffetta 4x100 femminile: azzurre in finale

19-08-2022 10:44

Dopo il quartetto maschile riuscito a qualificarsi in finale senza Desalu, Tortu e Jacobs, anche il gruppo femminile formato da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese riesce ad ottenere il pass per la finale 4×100 femminile in programma domenica. La formazione azzurra ottiene la qualificazione con il quinto tempo complessivo di 43.28, senza nessun errore tra i cambi. Una prova di buon auspicio in vista della gara conclusiva della manifestazione europea.