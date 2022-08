Europei, Balsamo cerca un'altra impresa dopo i Mondiali

20-08-2022 12:41

Elisa Balsamo sarà tra le protagoniste assolute della gara in linea ai campionati Europei 2022 di Monaco di Baviera. L’azzurra, dopo il successo al Mondiale, vuole ripetersi: “Questa è stata una stagione ricca di appuntamenti. Ho riposato un po’ dopo il Tour de France ed ora sono pronta per fare bene qui in Germania. Gareggiare con la maglia azzurra è sempre bello”.

La campionessa del mondo ha ovviamente gli occhi puntati addosso dopo l’impresa di circa un anno fa: “Poter battagliare nel gruppo con i colori del campione del mondo in carica è speciale anche se sento che questa condizione ha i giorni contati. Una nuova edizione dei Mondiali è già alla porte”.

Sul percorso da affrontare, Elisa Balsamo ha le idee chiare: “La gara in linea non è completamente piatta. Il finale cittadino è molto tecnico e non si possono commettere errori. Bisognerà stare attenti e restare sempre nella parte alta del gruppo. Indossare la maglia iridata è stato come realizzare un sogno che si è avverato, ora vedremo se sarò in grado di conquistare anche quella europea”.