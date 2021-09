Europei baseball: l'Italia travolge l'Austria e vola nei quarti di finale

L’Italia ha battuto l’Austria per 14-1 in sette inning al “Giovanni Paolo II” di Avigliana (Torino), approdando da prima del girone A ai quarti di finale degli Europei di baseball. Domani pomeriggio alle 15 gli azzurri saranno quindi in campo contro la Croazia, seconda nel girone B, sul diamante di Settimo Torinese. Quella della squadra guidata da Mike Piazza è stata una prestazione convincente, contrassegnata anche da quattro fuoricampo firmati da Mercuri, Gonzalez, Ferrini e Friscia.

OMNISPORT | 15-09-2021 10:54