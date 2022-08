Europei, Bennati elogia Viviani: "Grande attaccamento alla maglia"

13-08-2022 16:50

A meno di 24 ore dalla prova in linea dei Campionati Europei di ciclismo su strada, il ct dell’Italia Bennati ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Per noi questa trasferta non è partita in maniera ottimale. Davide Ballerini non ha potuto partecipare per un incidente capitato proprio una settimana prima e successivamente c’è stata la brutta caduta di Giacomo Nizzolo e Luca Mozzato dopo che avevo già ufficializzato la formazione. Purtroppo Giacomo non è riuscito a recuperare e sono stato costretto a sostituirlo“.

Bennati continua: “La scelta è ricaduta dunque su Elia Viviani un altro corridore molto importante. Essendo già qui a Monaco per disputare gare su pista, ho chiamato lui che tra l’altro si era ‘giocato il posto’ con Nizzolo nella fase di selezione. Mi è sembrato giusto e doveroso chiedere la sua disponibilità e lui con grande professionalità ed attaccamento alla maglia azzurra ha accettato la chiamata. Dal punto di vista tattico non cambia niente, aggiungiamo un corridore con le stesse caratteristiche di Nizzolo. Ci appresteremo quindi ad approcciare la gara con la stessa grinta che ci contraddistingue da sempre. Tutti i ragazzi stanno molto bene, fatta eccezione per Mozzato che, come detto, è caduto. Lui ha recuperato ma non è al massimo“.

L’Italia punta in alto e Bennati non si nasconde: “Cercheremo di fare del nostro meglio, sappiamo che è molto difficile continuare questa striscia vincente. Bisogna essere obiettivi, quest’anno non è stata una stagione semplice sotto tanti punti di vista. Il gruppo c’è, c’è tanto affiatamento e siamo pronti per domani“.