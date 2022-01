Europei Biathlon: Aspenes e Stremous vincono sprint, Italia lontana

29-01-2022 15:05

Agli Europei di Arber, sono due degli atleti fin qui più continui a imporsi nelle gare ad inseguimento andate in scena sabato.

In campo maschile, è toccato ad Aspenes (già 1° nell’individuale) imporsi nella bufera e strappare il secondo titolo continentale in pochi giorni battendo la concorrenza di Petr Pashchenko (2° a 38″) e di Lukas Fratzscher (terzo come nella sprint).

Tra le donne invece la moldava Alina Stremous (2ª nell’individuale e 4ª nella sprint) ha sbaragliato il campo in un contesto molto complicato vincendo la gara con margine sulla tedesca Janina Hettich e sulla norvegese Jenny Enodd.

Per l’Italia le uniche notizie positive sono arrivate da David Zingerle e Beatrice Trabucchi: il primo ha rimontato 40 posizioni terminando in 19ª posizione con 3 errori, la seconda ha ottenuto la terza top ten consecutiva agli Europei conquistando il 10° posto con 6 penalità.

Di seguito i podi delle due prove e i risultati degli azzurri in gara.

Inseguimento maschile

1 Sverre Aspenes NOR 1+0+1+1 34:02.1

2 Petr Pashchenko RUS 1+2+0+2 +38.1

3 Lukas Fratzscher GER 1+1+4+0 +53.0

19 David Zingerle ITA 1+1+1+0 +3:26.1

23 Patrick Braunhofer ITA 2+0+0+3 +3:41.3

26 Michele Molinari ITA 0+1+1+3 +3:48.7

44 Daniele Cappellari ITA 1+4+2+2 +5:27.9

Inseguimento Femminile

1 Alina Stremous MDA 0+1+2+1 30:39.2

2 Janina Hettich GER 0+1+1+3 +17.7

3 Jenny Enodd NOR 0+0+2+2 +26.8

10 Beatrice Trabucchi ITA 1+1+3+1 +2:37.5

13 Hanna Auchentaller ITA 0+1+2+1 +2:42.2

DSQ Eleonora Fauner ITA 2+4+1+1 DSQ

