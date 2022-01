Europei Biathlon: Trabucchi unico lampo azzurro nelle sprint

28-01-2022 15:59

Giornata di festa per la Norvegia agli Europei di Arber. La nazionale scandinava infatti si è imposta sia nella sprint maschile che in quella femminile confermandosi punto di riferimento assoluto del settore.

Tra gli uomini è toccato a Erlen Bjontegaard (zero errori al tiro) salire sul gradino più alto e festeggiare una vittoria conquistata con più di 20 secondi margine sul russo Nikita Porshnev (2°) e sul tedesco Lukas Fratzscher (3°).

Migliore degli azzurri in quest’occasione è stato Michele Molinari, 23° con lo zero al poligono ma staccato di 1’45”4 al traguardo.

Poco più indietro hanno concluso Daniele Cappellari (26° con 0 errori) e Patrick Braunhofer (27°, 1), mentre più attardati hanno terminato sia David Zingerle (59°, 3 errori) che Daniele Fauner (63° con 2 penalità e fuori dall’inseguimento di domani).

In campo femminile invece ad esultare è stata Ragnhild Femsteinvik, brava a imporsi per soli tre secondi sulla tedesca Franziska Hildebrand, come lei senza errori al poligono. Sul gradino più basso del podio si è accomodata poi l’altra tedesca Janina Hettich, autrice di 1 errore nella serie in piedi.

Nono posto per Beatrice Trabucchi la quale, chiudendo la propria prova senza errori, è riuscita a confermare la top ten ottenuta nell’individuale.

Decisamente più in difficoltà le altre azzurre impegnate in gara: Eleonora Fauner, con 1 errore, ha concluso 39ª, Hannan Auchntaller 52ª (2), Rebecca Passler 69ª (4) e Linda Zingerle 79ª (5).

