Europei boxe: Sorrentino e Testa accedono ai quarti

Pass olimpico sempre più vicino per le due azzurre che oggi hanno battuto le britanniche Demie-Jade Resztan e Elise Jacquelin Glynn

27-06-2023 15:34

Esordio positivo per le azzurre Giordana Sorrentino (50 kg) e Irma Testa (57 kg) ai Giochi Europei di boxe.

Sorrentino si è imposta sulla quotatissima britannica Demie-Jade Resztan, imponendosi ai punti con verdetto unanime (5-0: tre 30-27, due 29-28). Domani ai quarti incontrerà la serba Nina Radovanovic (5-0 sull’ungherese Petra Mezei).

Testa, campionessa del Mondo, ha affrontato la britannica Elise Jacquelin Glynn sulla quale si è imposta per split decision (3-2: un 30-27, due 29-28, due 28-29). Nel corso dell’incontro Testa è stata vittima anche di una grave scorrettezza: reiterati pugni violenti alla nuca da parte dell’avversaria, che non sono stati sanzionati dall’arbitro. Domani affronterà la spagnola Jennifer Fernandez Romero (5-0 sull’ucraina Marianna Basanets).

Per le due azzurre vincere ai quarti significherebbe non solo andare avanti nella competizione europea, ma conquistare anche il pass per Pechino 2024.