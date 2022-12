Europei cross, Crippa deluso: "Credevo nella medaglia"

11-12-2022 18:44

Yeman Crippa ha commentato un po’ deluso il suo quarto posto agli Europei 2022 di cross, corsi al Parco La Mandria di Venaria Reale. L’Azzurro sperava di arrivare almeno sul podio: “Resta un po’ d’amaro, ero convinto di poter regalare all’Italia una medaglia. Purtroppo non è arrivata. Ci ho provato dal primo minuto a mettere in difficoltà tutti gli atleti e un po’ di selezione l’ho fatta. Poi gli altri hanno cominciato a correre e oggi erano più in condizione di me”.

“Non posso essere contento di una medaglia di legno ma a metà gara ho sentito che la situazione si stava mettendo male. Poteva andare molto peggio. Devo farmi i complimenti per essere riuscito a tenere duro e difendere questo quarto posto”.

L’Azzurro, campione europeo dei 10mila metri, fa così un bilancio della sua esperienza nella corsa campestre: “Poteva andare un po’ meglio, però ho chiuso il mio 2022 in bellezza: ringrazio la Federazione, che mi ha permesso di fare una stagione così e tutto il tifo che c’era oggi”.