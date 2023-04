Europei di biliardo: azzurri d’oro nella stecca 5 birilli

Confermato il titolo dello scorso anno. Cinque le medaglie ottenute in tutto ad Antalya

13-04-2023 14:00

Medaglia d’oro per gli azzurri del biliardo impegnati nei Campionati Europei, in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia). Nella stecca 5 birilli Michelangelo Aniello, Andrea Quarta, Paolo Marcolin, Achille Mignolo e Pierluigi Sagnella hanno battuto per 3-0 la seconda squadra della Danimarca. Un successo che ha permesso loro di confermare il titolo conquistato lo scorso anno.

Una medaglia che si va ad affiancare a quelle ottenute da Andrea Quarta (oro, per la quinta volta), Paolo Marcolin (argento) e Michelangelo Aniello (bronzo) nella Stecca e al bronzo di Alessio D’Agata nella carambola tre sponde under 25.