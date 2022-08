20-08-2022 14:40

È arrivata la seconda medaglia per l’Italia della canoa ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Carlo Tacchini ha terminato infatti al terzo posto la finale del C1 1000 metri, bronzo dietro al romeno Catalin Chirila e al ceco Martin Fuksa.

Niente medaglia invece per Samuele Burgo, quinto nel K1 1000, con l’azzurro che ha sfiorato il quarto posto del tedesco Jakob Thordsen per 30 centesimi. Quarto posto invece per l’Italia nel K2 500 femminile nella finale B.