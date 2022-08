Europei di canoa: un argento per l'Italia

19-08-2022 16:30

Nel C2 1000 maschile degli Europei di canoa di Monaco di Baviera medaglia d’argento per Nicolae Craciun e Daniele Santini. I due azzurri hanno completato il percorso in 3’34”317, alle spalle dei tedeschi Sebastian Brendel e Tim Hecker, oro in 3’32”896, bronzo agli ungheresi Balazs Adolf e Daniel Fejes in 3’34”585. Nel K2 1000 femminile invece nono posto per Agata Fantini e Mathilde Rosa, oro alle ungheresi Emese Kohalmi ed Eszter Rendessy (3’33”942), argento alle polacche Justyna Iskrzycka e Katarzyna Kolodziejczyk (3’34”606), bronzo alle spagnole Lala Pelachs e Begona Lazkano (3’36”942).